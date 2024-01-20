الاولمبي العراقي يحقق الانتصار على نظيره المصري ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره المصري بهدف دون رد مساء اليوم السبت، في مباراة تجريبية استضافها ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمدينة دبي استعداداً للبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة حيث جاء هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب هلو فائق.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان. وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد تغلب على فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابل في المباراة التدريبية التي جرت بينهما الأربعاء الماضي في مدينة دبي، والتي تدخل ضمن منهاج المعسكر التدريبي الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.