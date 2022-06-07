الاولمبي العراقي يبطش بنظيره الكويتي في كأس أسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي العراقي من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 في ثالث مواجهاته ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في أوزبكستان.

وسجل منتخب الكويت اولا عن طريق يوسف الرشيدي في الدقيقة 13 من الشوط الاول وفي الدقيقة 35 سجل منتظر محمد هدف التعديل للعراق، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وفي الشوط الثاني اضاف العراق هدفه الثاني في الدقيقة 59 عن طريق مؤمل عبد الرضا، وفي الدقيقة 82 سجل محمد الباقر الهدف الثالث للعراق.

وجرت المباراة اليوم الثلاثاء في ملعب ناساف في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات المجموعة B لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في أوزبكستان.

ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت من: حسن احمد لحراسة المرمى، ولخط الدفاع حسن رائد ومحمد الباقر وأحمد نعيم ومنتظر محمد ومؤمن عبد الرضا، ولخط الوسط ميرخاس دوسكي وحسين عمار وحسين عمار ومنتظر عبد الامير وحسن عبد الكريم وللهجوم وكاع رمضان.

وبهذه النتيجة رفع الاولمبي العراقي رصيده لخمس نقاط بالمركز الاول مؤقتاً بانتظار نتيجة استراليا والاردن اللذان يمتلكان كل منهم أربع نقاط.