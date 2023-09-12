الاولمبية تكرم اصحاب الاوسمة في الدورة العربية

شفق نيوز / كرّمت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الرياضيين الذين حققوا أوسمة التفوّق، بألوانها الثلاثة، ومدربيهم والملاكات الادارية والاعلامية الساندة في التحضير وأثناء المنافسات.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأستاذ رعد حمودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه" كان يأمل ان يكون ترتيب العراق أعلى من التسلسل التاسع من بين 22 بلداً عربياً بجدول الترتيب الختامي لكنه يدرك أيضاً الظرف البنيوي الرياضي العراقي والإمكانات المادية للتحضير". وأضاف حمودي "ابارك ما حققه الأبطال من منجز أولمبي عربي برغم قصر فترة التحضيرات والصعوبات الدائمة التي تعترض الإعداد البدني للرياضي العراقي والتي "تتقدمها المنشآت الرياضية التي يعرفها الرياضيون والمتصدّون خصوصاً إذا ما قورنت بما لدى الأشقاء". وختم حمودي كلمته بحثّ اللاعبين وملاكاتهم التدريبية للبذل الذي يتوقعه منه أملاً بتحقيق نتائج مرضية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. من جانبه بيّن رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة السيد شعلان عبدالكاظم "أن الرياضة العراقية شهدت خلال الفترة الأخيرة إنطلاقة جديدة من خلال وضع إستراتيجية تطويرية من قبل اللجنة الأولمبية سعياً لتحقيق نقلة نوعية استشعرنا نحن بنتائجها في إتحاد المصارعة". الى ذلك عبّر لاعبو المنتخبات الوطنية عن سعادتهم بالتكريم الذي يعكس إهتمام رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بالرياضيين المتميزين.