الاولمبية تعد بـ"دعم مالي كبير" للمنتخب العراقي في حال التأهل للدور الثاني من أولمبياد باريس

شفق نيوز/ تعهدت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم السبت، بتقديم دعم مالي كبير للمنتخب الأولمبي في حال التأهل للدور الثاني من أولمبياد باريس.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خليل ياسين في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الأولمبي يواصل تدريباته اليومية، وبشكل مكثف، استعدادا للدخول في منافسات الدورة الأولمبية في باريس نهاية الشهر الحالي".

وأوضح أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، يتواصل يوميا من أجل الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بتحضيرات المنتخب الأولمبي، وتوفير كل الدعم اللازم للاعبينا، وخلق أجواء إيجابية تسهم بشكل فعال في رفع جاهزية اللاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، وهذا ما يريده رئيس اللجنة الأولمبية، وأعضاء المكتب التنفيذي، ليكون حضور الكرة العراقية مشرفاً في المنافسات الأولمبية".

وتابع أن "الدعم سيكون حاضراً لجميع اللاعبين كما كان سابقا من قبل عقيل مفتن، الذي طالب جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الملاك الفني، لاسيما في المواجهة الأولى التي ستكون بوابة التأهل للدور الثاني".