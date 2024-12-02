الاولمبية تشكل هيئة مؤقتة "جديدة" لنادي الزوراء

شفق نيوز/ شكلت اللجنة الاولمبية العراقية هيئة ادارية مؤقتة جديدة لادارة نادي الزوراء بعد انتهاء فترة الـ 3 اشهر للهيئة المؤقتة السابقة.

وبحسب بيان للأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة المؤقتة الجديدة تألفت من اغلب اعضاء الهيئة المؤقتة السابقة سيما وأنها باشرت بشكل فعلي بتاريخ 5-11-2024 بعد حسم ملف الادارة المنحلة بشكل نهائي.

وأشار إلى ان الهيئة المؤقتة الجديدة ضمت كل من محمد مثنى ياس رئيس الهيئة الادارية المؤقتة، ويعقوب حسين سالم نائباً للرئيس وغيث عبدالغني عبدالواحد أميناً للسر، وحيدر شنشول قاسم امينا مالي، والاعضاء كل من محمود كريم عبدالهادي وداود سلمان شعوبي وليث حسين شهيب.