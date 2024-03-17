الاولمبية تسمي "ياسين" مشرفاً على المعسكرات التدريبية للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، يوم الأحد، تسمية عضو المكتب خليل ياسين مشرفا على المعسكرات التدريبية للمنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم خلال رحتله الآسيوية المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية صادق على تكليف عضو المكتب التنفيذي خليل ياسين ليكون مشرفاً على معسكرات المنتخب الاولمبي العراقي تحت 23 عاماً في البصرة وقطر، الذي يستعد للدخول في التصفيات الاسيوية في نيسان المقبل في قطر والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

من جانبه قال راضي شنيشل مدرب المنتخب الأولمبي، "لقد قدمنا برنامجاً كاملاً لاعداد الاولمبي للاتحاد والمتضمن معسكرين تدريبيين وهما الحالي في البصرة ويستمر لعشرة ايام واخر قصير في قطر قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة والذي سيتضمن مباراة ودية تدخل ضمن برنامج التحضير للنهائيات التي تقام منتصف شهر نيسان المقبل في دولة قطر".

واكد شنيشل لوكالة شفق نيوز ان "منتخب العراق الأولمبي سيلاقي نظيره الياباني ودياً يوم 11 من شهر نيسان المقبل في مباراة نعول عليها كثيرا قبل الدخول في المنافسات الاسيوية وستكون مباراة مهمة لنا فنيا قبل الدخول بالمباريات الرسمية".

ويلعب منتخب العراق الاولمبي ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 المقررة في قطر نيسان المقبل ، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية وأوزبكستان وتايلاند.