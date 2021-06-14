الاولمبية ترد على حمودي: تصريحاتك فردية ولاتوجد تقاطعات مع وزارة الشباب

شفق نيوز/ أعلن النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية احمد حنون الساعدي، يوم الاثنين، عن عدم وجود تقاطعات مع وزارة الشباب، مشيرا الى أن تصريحات رئيس اللجنة رعد حمودي "فردية لا تمثل" اللجنة.

واكد الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عدم اعتراف غالبية اعضاء المكتب التنفيذي بنتائج اجتماع حمودي بمجموعة من رؤساء الممثليات المنتهية ولايتهم الذي اقيم في مدينة كربلاء ظهر اليوم الاثنين".

وكشف الساعدي عن "عدم وجود تقاطعات مع الجهات الحكومية وبضمنها وزارة الشباب والرياضة"، مستغرباً من "تصريحات حمودي التي ذكر فيها "وجود جهات حكومية تسعى لتقليص التخصيصات المالية للجنة الاولمبية العراقية".

وقال الساعدي، إن "حمودي يبدوا أنه تناسى أصل الدعم المحدد ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليه".

وبخصوص اجتماع حمودي مع رؤساء الممثليات، عد الساعدي، ذلك "عملا انفراديا لم يأتِ بناءً على قرارات للمكتب التنفيذي والذي لن يتعامل مع اللجنة الرباعية المنبثقة عنه كونها مخالفة للمادة (٣٦) من النظام الداخلي".

واختتم النائب الثالث تصريحه بالتأكيد على "ضرورة التزام رعد حمودي بالنظام الداخلي ، وان اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ستكون لهم الكلمة الفصل في اجتماعهم الاستثنائي القادم للوقوف بحزم بوجه القرارات الفردية والمخالفات المتكررة للنظام الداخلي".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اتهم حمودي جهات حكومية بالسعي لتقليص الميزانية المخصصة للأولمبية، مبيناً بان اللجنة الأولمبية تتصدى بالقانون لذلك وتسعى للحصول على ميزانية مجزية من خلال متابعة مالية دقيقة وأمينة.

وقال "سنبقى داعمين للممثليات لحين إجراء إنتخاباتها المرتقبة"، مؤكداً "بان الأولمبية لديها قانونها الخاص بها ولن نسمح بوصفها كياناً منحلاً بعد اليوم" .