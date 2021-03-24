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الاولمبية تحذر من موظف تلاعب بالمعلومات في الانتخابات الماضية: ما يزال في منصبه

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-24T11:39:21+0000
الاولمبية تحذر من موظف تلاعب بالمعلومات في الانتخابات الماضية: ما يزال في منصبه

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، يوم الأربعاء، أن موظفا في اللجنة الاولمبية تلاعب بالمعلومات في الانتخابات الماضية وأحرج القضاء العراقي.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف ما زال يمارس نفس الدور والقادم سيكون اخطر اذا ما تلافينا هذا قبل الانتخابات".

واشار الى ان "الرياضة العراقية في خطر ويجب كشف الجميع قبل تدويل الحالة ووصول هذه الخروقات للجنة الاولمبية الدولية".

وأوضح السهلاني أن "اذا لم تتم حل الاشكالات ومنع التاثيرات والتدخلات فان رياضتنا في طريقها لمواجهة ازمة خانقة اكثر مما هي فيه الان".

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