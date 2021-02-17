الاولمبية المؤقتة توجه ضربة لإتحاد احمد قاسم للتايكواندو

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الاولمبية المؤقتة عن عدم اعترافها باجتماع الهيئة العامة للاتحاد المركزي للتايكواندو الدوري للتصويت على التقرير المالي والاداري، والذي عقد اليوم بإشراف لجنة قانونية مشكلة من نقابة المحامين.

وقال اكرم العوادي رئيس اللجنة المؤقتة بحسب كتاب الاولمبية، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع ليس لديه سقف قانوني ولا يوجد فيه ممثل من اللجنة الاولمبية العراقية.

وكان اجتماع الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو برئاسة الرئيس الجديد احمد قاسم، بدأ بحضور ٥١ نادياً من بين ٨٣ نادياً مجموع الأندية الاعضاء في الاتحاد.

واكدت اللجنة الاولمبية انها ووزارة الشباب الآسيوي سيكونان حاضرين في اجتماع تم تحديده يوم غد الخميس وان الاولمبية سترد طلب اجتماع اليوم الأربعاء وتعتبره غير قانوني.

يذكر ان انقساما شهدها اتحاد التايكواندو وما زال قائما اذ يقود اللعبة رئيسان الاول ابراهيم جبار شنين والثاني احمد قاسم بعد ان طرح الاخير الثقة بمعية أعضاء من الهيئة العامة عن الرئيس المنتخب ابراهيم جبار.