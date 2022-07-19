الاولمبية العراقية توقع مذكرة تفاهم مع البرتغال استعدادا لدورتي ألعاب باريس ولوس أنجلوس

شفق نيوز/ وقع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون ثنائي مشترك مع عمدة بلدية مدينة آناديا البرتغالية تيريزا بيليم كاردوسو.

أعلن ذلك مدير المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال حسين، إن "مذكرة التعاون تأتي إستكمالاً لما تم الاتفاق عليه مع وفد بلدية آناديا وشركة سان ليف الذي زار مقر اللجنة الأولمبية في العاصمة بغداد في السابع عشر من شهر آيار الماضي".

واضاف، ان "المدينة المذكورة ومقر شركة سان لايف يشتملان على بنى تحتية رياضية متقدمة، وان إتفاقية اليوم تضمنت إقامة معسكرات تدريب الرياضيين العراقيين فيها، إستعداداً لدورتي ألعاب باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية زارت البرتغال واتفقت اتفاقاً اولياً مع الجانب البرتغالي للتعاون الثنائي الرياضي لتهيئة الرياضيين العراقيين.