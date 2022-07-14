الاولمبية العراقية تكشف عن المنتخبات المشاركة في دورة التضامن الاسلامي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاولمبية العراقية عدد الفرق التي حسم أمرها للمشاركة في دورة التضامن الاسلامي المقررة في مدينة قونية التركية شهر آب المقبل.

وقال الأمين العام للجنة الاولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق سيشارك بتسعة فعاليات في الدورة المقبلة وهي، ألعاب القوى والقوس والسهم والسلة 3 × 3 والجودو والكيك بوكسنك والمبارزة وكرة اليد ورفع الاثقال، اضافة الى لعبة كرة الطاولة التابعة للجنة البارالمبية.

واشار الى ان "73 رياضيا عراقيا سيشاركون في دورة التضامن الاسلامي التي تحتضن 21 فعالية رياضية"، موضحاً أن "عدد وفود التضامن سيكون 57 وفداً اسلامياً والمشاركة قد تكون اكثر او اقل حسب الرقم الأخير الذي ستحسمه اللجنة المنظمة حسب عدد الدول المتقدمة للمشاركة".

وبين انه "بعد ان اعلن المجلس الأولمبي الآسيوي تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة الى اشعار اخر والتي كانت مقررة في هانغجو بالصين من 10 إلى 25 أيلول المقبل، فمن المتوقع أن ترمي الدول المشاركة على دورة التضامن الاسلامي ثقلها بإشراك رياضييها البارزين في الدورة وربما تشهد تنافساً قوياً بين المنتخبات الاسلامية المشاركة".

واشار الى ان "منتخباتنا بدأت استعداداتها من خلال دخولها معسكرات تدريبية داخلية وخارجية وهنالك معسكرات ستقام في تركيا قبل انطلاق البطولة والدخول للقرية الرياضية في قونيا التركية التي ستحتضن البطولة آب المقبل".

ولفت عبد الحميد إلى أن "للجنة الاولمبية لجنة فنية تضم أعضاءً على مستوى عال من الخبراء والمختصين والأكاديميين، هي من قامت باختيار المنتخبات التي ستمثل العراق في الدورة وحسب التقييم الذي جاء وفق معايير فنية خاصة".

ومن المقرر انطلاق هذه الألعاب خلال الفترة من 9 إلى 18 آب المقبل 2022، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.