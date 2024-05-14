الاولمبية العراقية تقرر عدم  التعامل مع 15 اتحاداً رياضيا

شفق نيوز/ قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بعدم التعامل مالياً مع 15 اتحاداً رياضيا لعدم استيفاء شروط التأسيس المطلوبة.

وبحسب كتاب حصلت عليه شفق نيوز كشفت الاولمبية من خلاله أسماء الاتحادات وهي الكبادي، والهجن، والسيارات الاستعراضية، وكرة القدم لفاقدي الاطراف، وسوكا، والمني فوتبول، وكرة القدم الطائرة، والباغوث، والاهيوث، والفنون القتالية المختلطة، والملاكمة السومرية، والجيت كوندو، وكرة السرعة، والرياضات الالكترونية.