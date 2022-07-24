الاولمبية العراقية تقرر انسحابها من دورة العاب التضامن الاسلامي احتجاجا على قصف زاخو

شفق نيوز/ قررت اللجنة الاولمبية العراقية في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي اليوم الأحد الانسحاب من دورة العاب التضامن الاسلامي المقررة في مدينة قونيا في تركيا احتجاجا على قصف المنتجع السياحي في إدارة منطقة زاخو بإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء احتجاجاً على الاعتداءات التركية ضد العراق وتضامنا مع شهداء وجرحى الاعتداء التركي على سائحي العراق الذين كانوا في دهوك والقصف على منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية والتي راح بسببها ضحايا عراقيين ابرياء".

هذا وعقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية صباح اليوم الأحد، إجتماعاً طارئاً بحث فيه الأزمة الأخيرة حيث قرر الانسحاب من منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي مقررة إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل.

وذكر المكتب التفيذي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إحتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة، والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في إجتماعه الطارئ صباح اليوم، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي من المقرر إنطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل".

وأوضح البيان أن "قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلّعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شيء".

وتعد نسخة 2022 من ألعاب التضامن الإسلامي النسخة الخامسة ضمن هذه الألعاب، للفترة من 9 إلى 18 آب المقبل والمقررة في مدينة قونية بتركيا تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. إذ يعد تنظيم هذه الألعاب المرة الأولى التي ستنظم فيها اللجنة الأولمبية الوطنية التركية حدثا رياضيا من هذا النوع.

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.