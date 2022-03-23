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الاولمبية العراقية تصادق على تأسيس اتحادي الكولف والركبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-23T14:44:40+0000
الاولمبية العراقية تصادق على تأسيس اتحادي الكولف والركبي

شفق نيوز/ صادقت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية، يوم الأربعاء، على تأسيس اتحادي الكولف والركبي.

وقال المراسل الرياضي لوكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء خلال المؤتمر السنوي الدوري الاعتيادي للهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية الذي عقد صباح اليوم، في صالة الاجتماعات بمقر اللجنة ببغداد.

وتم خلال المؤتمر تدارس الأداء الاداري والفني والمالي للجنة الأولمبية، كما تم عرض التقريرين الاداري والمالي من قبل الأمين العام هيثم هبد الحميد والأمين المالي احمد صبري وجرى التصويت عليهما من قبل الجمعية العامة، والمصادقة على الميزانية التخمينية لعام 2022".

كما تم "الاطلاع على النظام الداخلي المقترح لممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات، وتغيير تركيبة واسم اللجنة النسوية الى لجنة المساواة بين الجنسين في الرياضة على وفق توجيهات المجلس الأولمبي الاسيوي".

وجرى أيضا، "تداول الاقتراحات التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وصادقت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية على تأسيس اتحاد الكولف واتحاد الركبي".

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