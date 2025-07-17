الاولمبية العراقية تشكل هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية

شفق نيوز - بغداد

‏شكلت اللجنة الأولمبية العراقية، هيئة ادارية مؤقتة لنادي القوة الجوية بعد حل الهيئة الإدارية السابقة لوجود خروقات في العمل الإداري .

وتألفت الهيئة المؤقتة من: معد بداي فرج رئيس الهيئة الادارية، ورزاق فرحان نائباً للرئيس، وبسام رؤوف امينا للسر، وصباح كريم كاظم اميناً مالياً.

هذا وضمت الهيئة بعضويتها كلا من: طارق بداي، وعمار جبار خضير، وعبد المحسن فليح، وجاسم غلام، وهوار ملا محمد.

وستباشر الهيئة الإدارية بعملها لثلاثة أشهر لحين إجراء انتخابات مقبلة للهيئة الادارية الجديدة التي ستقود النادي لأربعة أشهر.

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين الماضي، حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بشكل رسمي.