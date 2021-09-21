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الاولمبية العراقية تسمي هيثم عبدالحميد اميناً عاماً و أحمد صبري أميناً للصندوق

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-21T13:14:02+0000
الاولمبية العراقية تسمي هيثم عبدالحميد اميناً عاماً و أحمد صبري أميناً للصندوق

شفق نيوز/ قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية باجتماعه الدوري الاعتيادي التاسع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة في العاصمة بغداد تسمية هيثم عبدالحميد اميناً عاماً و أحمد صبري أميناً للصندوق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي أحمد حنون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع كُرّس جلّه لمناقشة واقع الاتحادات المرشحة للمشاركة في الدورات الآسيوية المقبلة لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وتسمية رؤساء الوفود فضلاً عن مناقشة جملة من القضايا الأولمبية أهمها مدرسة عمو بابا الكروية والسبل الكفيلة للارتقاء بها كي تكون عاملاً مساعداً في صناعة جيل من الابطال".

وأضاف "سنعمل إتصالات مكثفة مع الاتحادات المرشحة للمشاركة في الدورة الآسيوية المقبلة المقرر إقامتها في هانزو بالصين سيما وإنها محطة مهمة لتهيئة أبطال أولمبيين لدورة باريس ٢٠٢٤".

وأشار حنون الى ان إختيار الأمين العام وأمين الصندوق جاء بعد دراسة مستفيضة ومناقشات مكثفة إذ تم إختيار السيد هيثم عبد الحميد من بين ستة أسماء مرشحة فيما لم يرشح على منصب أمين الصندوق سوى السيد أحمد صبري الذي يتمتع بخبرة كافية تؤهله لشغل هذا المنصب.

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