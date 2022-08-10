الاولمبية العراقية ترعى الملاكم "الذهبي" يوسف الماجدي لإعداده لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى رعاية الملاكم العراقي الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العرب للشباب، وسام الماجدي، استعداداً لتمثيل البلاد في أولمبياد باريس 2024.

وقال الأمين العام للجنة، هيثم عبد الحميد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاولمبية العراقية قررت احتضان الملاكم يوسف الماجدي ورعايته كونها تتوقع ان يكون مشروع بطل أولمبي عراقي مقبل بعد المستوى الكبير الذي قدمه في بطولة العرب الاخيرة التي اختتمت في مصر وتوج فيها بالذهب".

وأضاف أن، "الاولمبية قررت بالتنسيق مع اتحاد الملاكمة العراقي رعاية ودعم الملاكم العراقي الواعد يوسف الماجدي بعد أن لمست لديه المقدرة والإمكانية العالية في البطولة العربية وتقديمه مستوى كبيرا مكنه من خطف اللقب بجدارة بعد ان فاز في المباراة النهائية على اقوى ملاكمي العرب بفارق شاسع من النقاط".

واوضح عبد الحميد، ان "الاولمبية وضمن مبادراتها التطويرية تولي اهتماماً كبيراً بالمواهب وترعاها، اذ أنها تهتم بشكل كبير بالأسماء التي تحقق الفارق بتفوق"، لافتاً الى ان "هدف الاولمبية من احتضان ورعاية الملاكم يوسف الماجدي هو ليكون جاهزاً لأولمبياد باريس 2024 بعد بنائه بشكل كامل قبل انطلاق الأولمبياد".

وبين ان "برنامجاً خاصاً وضعته الاولمبية العراقية بالتنسيق مع اتحاد الملاكمة للإسهام في تطوير اللاعب يوسف الماجدي من خلال زجه في بطولات مهمة لاكتساب الخبرة الكافية قبل مشاركته في أولمبياد باريس"، موضحا ان "الماجدي سيشارك في بطولة العالم للشباب المقررة في أسبانيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وهذه فرصة جيدة جدا لخوضه نزالات على مستوى كبير بغية معرفة إمكانياته وكيفية تطويرها خلال المدة المقبلة".

يشار الى ان الملاكم العراقي يوسف الماجدي، فاز بذهبية كأس العرب الاخيرة التي اختتمت في مصر وذلك بعد أن تغلب على الملاكم الجزائري بتفوق تام.

يذكر ان العراق يمتلك وساماً أولمبياً نحاسياً واحد في خزائنه تحقق عن طريق الرباع عبد الواحد عزيز في اولمبياد روما 1960 بفعالية رفع الاثقال.