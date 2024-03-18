الاولمبية العراقية تخصص 250 مليون دينار لأفضل 5 اتحادات رياضية

شفق نيوز/ كشف الأمين المالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله، يوم الاثنين عن قيام المكتب التنفيذي بتخصيص مبالغ مالية لعدد من الاتحادات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال عبد الإله لوكالة شفق نيوز ان المبالغ تراوحت بين مائة مليون ومائة وخمسة وعشرين مليون دينار.

واشار الى ان أن المكتب التنفيذي خصص أيضاً مبلغا قدره مائتان وخمسون مليون دينار لأفضل خمسة اتحادات بواقع 50 مليونا لكل اتحاد سيتم اختيارها وفق معايير يضعها المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

ودعا أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تطور للحركة الرياضية العراقية بوعي كبير يعبر عن طموحات وتطلعات الجميع.