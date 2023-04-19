الاولمبية العراقية تحل ادارة النجف وتشكل هيئة مؤقتة

شفق نيوز/ شكلت اللجنة الاولمبية العراقية الهيئة المؤقتة لادارة نادي النجف الرياضي برئاسة الكابتن هاتف شمران بعد حل الادارة السابقة وفق القانون.

وجاء حل الادارة السابقة بعد انتهاء المدة القانونية للادارة السابقة وعدم اجراء انتخابات .

وقد تم تشكيل الهيئة الادارية المؤقتة برئاسة هاتف شمران رئيسا وعادل محمد دهش نائباً ، وعضوية كل من باسم ناجي وعمار مكي وكامل كاظم ورزاق نزار .

ويستمر عمل الهيئة المؤقتة لثلاثة اشهر من بدء عملها .

يذكر ان فريق كرة نادي النجف فاز امس في الجولة 24 للدوري الممتاز على زاخو بثلاثة اهداف لهدف .