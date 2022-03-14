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الاولمبية العراقية تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-14T08:02:48+0000
الاولمبية العراقية تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للجنة  الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد، اليوم الاثنين، أعضاء الجمعية العامة لمراجعة الأمانة العامّة لتسلم جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بمؤتمر الجمعية العامة السنوي الدوري والمزمع إنعقاده في الثالث والعشرين من شهر آذار الجاري.

وقال الأمين العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لوائح النظام الداخلي تلزمنا بتقديم جدول الأعمال والوثائق المتعلّقة قبل ثمانية أيام من موعد الاجتماع حيث نسجل دعوتنا لأعضاء الجمعية العامّة لتسلّمها إعتباراً من اليوم وقبل نحو عشرة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع الذي ستنطلق أعماله عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر آذار الجاري بصالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية.

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