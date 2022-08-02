الاوضاع في بغداد قد تؤجل التخصيص المالي للمدرب الأجنبي

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بأن الأوضاع الحالية والمظاهرات في بغداد قد تؤجل عقد اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال والمقرر هذا اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لشفق نيوز، ان الاجتماع قد يتأجل الى وقت اخر.

واضاف ان الاجتماع كان من المقرر مناقشة موضوع تخصيص مبلغ مالي بغية التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم.

واكد بان الاتحاد ذاهب للمدرب الأجنبي لقيادة المنتخب الوطني لاربع سنوات مقبلة ولا صحة لنية الاتحاد لتسمية مدرب محلي.

وكان درجال اكد في حديث سابق الاسبوع الماضي ان اجتماع سيجمعه اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء لحسم موضوع تخصيص مبلغ للتعاقد مع مدرب الأجنبي لاربع سنوات مقبلة .