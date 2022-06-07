الاوساط الرياضية تنعى نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة

شفق نيوز/ نعت الأوساط الرياضية في كركوك والعراق، نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، رئيس الاتحاد العراقي الفرعي في كركوك ، خليل ياسين الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاماً بعد تعرضه لازمة قلبه توقف على أثرها قلبه صباح اليوم الثلاثاء في احدى مستشفيات كركوك.

وقال جنكيز ياسين شقيق الراحل لوكالة شفق نيوز؛ ان الراحل تعرض لازمة قلبية نقل على اثرها لمستشفى آزادي في كركوك وبعد يوم من مكوثه في المستشفى فارق الحياة رغم اتخاذ الإجراءات الطبية الخاصة ومحاولات الأطباء لكن دون جدوى.

وكان خليل ياسين أحد أبطال كركوك والعراق في رياضة "المصارعة" و تسنم مناصب رياضية عديدة بعد اعتزاله المصارعة، ويعد من مؤسسي نادي غاز الشمال بكركوك كونه كان يعمل موظفاً في غاز الشمال وشكل فيها عدة فرق رياضية حققت إنجازات عديدة على مستوى العراق. وتوفي وهو يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بكركوك.