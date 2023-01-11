الاوزبكي تاتاشيف حكماً لمباراة العراق واليمن

شفق نيوز / سمّت اللجنة المنظمة لخليجي 25، اليوم الأربعاء، طاقم تحكيم مباراة العراق واليمن ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في البطولة،

وسيكون الأوزبكي الجيز تاتاشيف حكماً للساحة، ولتقنية الفار الاماراتي أحمد عيسى والقطري عبد الله المري، في المباراة التي تقام في الساعة السادسة مساء على ملعب البصرة الدولي .

ويتصدر منتخب العراق المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير (بدون نقاط) وقد خسر حظوظه في التأهل.

ويختتم منتخب العراق تدريباته تحضيراً لمواجهة شقيقه اليمني يوم غداً الخميس، تحضيرا للمباراة المقبلة .

وستختتم منافسات المرحلة الأولى للمجموعة الأولى يوم غد الخميس ضمن منافسات كأس خليجي 25 الجارية احداثها في البصرة .