سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الانكليزي "ويتل" يصل بغداد تمهيداً للتعاقد معه كمدير فني بالاتحاد العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-26T20:35:58+0000
الانكليزي "ويتل" يصل بغداد تمهيداً للتعاقد معه كمدير فني بالاتحاد العراقي

شفق نيوز/ وصل الى بغداد المدير الفني الانكليزي "جون ويتل"، وذلك بغية التعاقد معه في الأيام المقبلة ليكون مديراً فنياً بالاتحاد العراقي.

وزار "جون ويتل" مهرجان البراعم الذي أقيم اليوم في مركز الموهبة بملعب الشعب الثاني، برفقة نائب رئيس الهيأة التطبيعية شامل كامل، وعضو اللجنة الفنية والتطوير، رافد سالم.

وفي سياق متصل، زار "جون ويتل" الدورة التدريبية الآسيوية فئة ( C ) المقامة على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، بإشراف المحاضرين الآسيويين ( وسام نجيب وكريم محمد علاوي) .

وأشاد "ويتل" بما يقدمه المحاضران من خلال مفردات الدورة، وأبدى إعجابه بالدروس العلمية التي تُقدم للمشاركين وتطبيقها بشكل سليم وسلس.

وسيتولى "ويتل" الإشراف الفني على الفئات والمواهب الكروية ويقوم بإعداد برنامج لاكتشاف المواهب وبنائها ليكونوا رافد للمنتخبات.

قضى جون ويتل ست سنوات كرئيس لتنمية الشباب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

قبل العمل في آسيا، كان جون مسؤول التطوير الوطني لكرة القدم النيوزيلندية ومقره في الجزيرة الجنوبية لمدة خمس سنوات.

وقام جون أيضًا بتدريب مجموعة متنوعة من فرق الشباب الدولية النيوزيلندية منذ عام 2002. كلاعب كان محترفًا في تشيلسي وشبه محترف في العديد من الأندية الأخرى.

related

احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

Date: 2020-12-14 04:57:54
احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-04-06 13:31:14
بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

العراق يُطلع اتحاد غرب آسيا على استعداداته لاستضافة خليجي 25

Date: 2021-01-30 13:52:18
العراق يُطلع اتحاد غرب آسيا على استعداداته لاستضافة خليجي 25

التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني

Date: 2021-05-07 14:29:26
التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني

التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-02-18 12:36:40
التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

التطبيعية تقرر اطلاق الدوري النسوي وتدعو الأندية للمشاركة

Date: 2020-12-15 09:59:29
التطبيعية تقرر اطلاق الدوري النسوي وتدعو الأندية للمشاركة

التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

Date: 2021-04-08 13:40:14
التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

Date: 2021-01-31 07:06:11
التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة