الانكليزي "ويتل" يصل بغداد تمهيداً للتعاقد معه كمدير فني بالاتحاد العراقي

شفق نيوز/ وصل الى بغداد المدير الفني الانكليزي "جون ويتل"، وذلك بغية التعاقد معه في الأيام المقبلة ليكون مديراً فنياً بالاتحاد العراقي.

وزار "جون ويتل" مهرجان البراعم الذي أقيم اليوم في مركز الموهبة بملعب الشعب الثاني، برفقة نائب رئيس الهيأة التطبيعية شامل كامل، وعضو اللجنة الفنية والتطوير، رافد سالم.

وفي سياق متصل، زار "جون ويتل" الدورة التدريبية الآسيوية فئة ( C ) المقامة على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، بإشراف المحاضرين الآسيويين ( وسام نجيب وكريم محمد علاوي) .

وأشاد "ويتل" بما يقدمه المحاضران من خلال مفردات الدورة، وأبدى إعجابه بالدروس العلمية التي تُقدم للمشاركين وتطبيقها بشكل سليم وسلس.

وسيتولى "ويتل" الإشراف الفني على الفئات والمواهب الكروية ويقوم بإعداد برنامج لاكتشاف المواهب وبنائها ليكونوا رافد للمنتخبات.

قضى جون ويتل ست سنوات كرئيس لتنمية الشباب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

قبل العمل في آسيا، كان جون مسؤول التطوير الوطني لكرة القدم النيوزيلندية ومقره في الجزيرة الجنوبية لمدة خمس سنوات.

وقام جون أيضًا بتدريب مجموعة متنوعة من فرق الشباب الدولية النيوزيلندية منذ عام 2002. كلاعب كان محترفًا في تشيلسي وشبه محترف في العديد من الأندية الأخرى.