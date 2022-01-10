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الانضباط يرد استئناف القوة الجوية وإبراهيم خارج حسابات شنيشل

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-10T13:46:44+0000
الانضباط يرد استئناف القوة الجوية وإبراهيم خارج حسابات شنيشل

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرة القدم يوم الإثنين، رد النظر لاستئناف من قبل اللاعب (أحمد إبراهيم)، وبعد اطلاع لجنةِ الاستئناف على الأولياتِ لاحظت عدم تحديد سريان العقوبة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "لجنة الانضباط قررت اعتمادَ عقوبة اللاعب (أحمد إبراهيم) للدورِ الأول من المرحلةِ الثانية استناداً للمادةِ (١/٣٧) انضباط".

وكانت لجنة الانضباط أصدرت عقوبة بحق اللاعب، مدافع المنتخب والجوية احمد ابراهيم، بحرمانه مباراة واحدة على خلفية تلقيه إنذارين في مباراة القوة الجوية ونفط البصرة في مباراة الكأس وقد أصدرت العقوبة لمباراة القوة الجوية امام الزوراء.

وتقام مباراة القوة الجوية و الزوراء في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز  والتي ستقام في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الرابعة والنصف.

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