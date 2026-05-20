الانضباط تقلب حسابات الدوري العراقي بقرار مفاجئ يؤجل تتويج القوة الجوية

تأجل حسم لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم لمصلحة القوة الجوية، بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي للعبة اعتبار فريق نفط ميسان خاسراً أمام الشرطة بنتيجة 3-0، على خلفية اعتراض يتعلق بمشاركة اللاعب اليمني أحمد السروري خارج الضوابط.

وجاء القرار ليعيد فتح حسابات المنافسة في الجولتين الأخيرتين من الدوري، بعدما كان القوة الجوية قد حسم اللقب، إذ رفع الشرطة رصيده إلى 78 نقطة بعد حصوله على نقطتين إضافيتين، مقابل بقاء القوة الجوية في الصدارة برصيد 83 نقطة.

وكان نادي الشرطة قد تقدم باعتراض رسمي على مشاركة السروري في مباراة الفريقين ضمن الجولة 31 من دوري نجوم العراق، مستنداً إلى وثائق قال إنها تثبت عدم مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده الأول في أي مباراة رسمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما عدّه النادي مخالفة للوائح احتراف اللاعبين الأجانب المعمول بها في المسابقة.

وقال رئيس لجنة الانضباط علي والي، لبرنامج الحكم الرابع لقناة دجلة تابعته وكالة شفق نيوز، إن تأخر إصدار القرار بشأن اعتراض الشرطة على مباراة نفط ميسان، التي أقيمت في 26 نيسان الماضي، يعود إلى تأخر رد الاتحاد اليمني، الذي وصل في 15 أيار، فضلاً عن تأخر المخاطبات الرسمية بين الجهات المعنية.

وأضاف والي أن وفداً من نادي القوة الجوية، مؤلفاً من أربعة أشخاص، زار لجنة الانضباط في وقت سابق، وكان على علم بقرار اعتبار نفط ميسان خاسراً أمام الشرطة بنتيجة 3-0، مع منح الشرطة نقطتين إضافيتين، مبيناً أن الوفد طلب تأجيل إعلان القرار إلى ما بعد مباراة القوة الجوية أمام الزوراء.

وبهذا القرار، انتقل حسم لقب دوري نجوم العراق إلى الجولتين المتبقيتين، إذ يحتاج القوة الجوية إلى تأمين نقاط إضافية لضمان التتويج، في حين يتمسك الشرطة بفرصته الحسابية الأخيرة، بانتظار ما ستسفر عنه المباراتان المقبلتان للفريقين.

من جانبه استنكر نادي نفط ميسان في بيان وود لوكالة شفق نيوز القرار الذي وصفه بالظالم من لجنة الانضباط، مؤكداً موقف لاعبه اليمني احمد السروري.

وذكرت إدارة النادي أنها ستقدم استئنافاً من اجل البت في القضية، كما ان نظام تسجيل اللاعبين في اتحاد الكرة وافق رسمياً على اضافة اللاعب في صفوف الفريق و هو ما عدته يمثل "مؤشراً واضحاً على وجود تخبط كبير و تلاعب سافر بمصير الاندية".