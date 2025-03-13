الانضباط تغلق شكوى عماد محمد ضد ولي كريم

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكًرةِ القدم، لمناقشةِ شكوى المُدير الفنيّ لمنتخبِ الشباب عماد محمد ضد مدربِ نادي الكهرباء ولي كريم، بسبب اتهامات بتعرض الأول لتجاوزات.

واستدعت اللجنةُ المدربَ (ولي كريم) للحُضورِ أمامها، وأفاد أنه لم يحصل أي تجاوزٍ في الإعلام على مدربِ منتخبِ الشباب (عماد محمد)، وبإمكانِ اللجنةِ التأكد من ذلك من خلال مشاهدةِ الفيديو.

واستمعت اللجنةُ للفيديو المنسوبِ إلى المدرب المذكور، ولم تلحظ أي تجاوزٍ يذكر.

كما استدعت اللجنةُ المديرَ الفنيّ لمنتخب الشباب والمدير الإداريّ، وقد حضر المديرُ الإداريّ (نديم كريم) أمام اللجنة، وأفاد بأن مدربَ المنتخب (عماد محمد) قد تنازلَ عن الشكوى بموجبِ المذكرة التي أرسلت إلى اللجنةِ بتاريخ 11-3-2025.

عليه ولما تقدم قررت اللجنة، غلقَ الشكوى لعدم ثبوتها، وحصول التنازلِ من قبل المديرِ الفنيّ لمنتخبِ الشباب استنادًا لأحكام المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.