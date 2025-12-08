الانضباط تغرّم نادي أربيل وتحرم جماهيره مباراةً واحدةً

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، معاقبة نادي أربيل لكرة القدم وجماهيره، بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام نادي الشرطة ضمن دوري نجوم العراق.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت اليوم للنظرِ في الأحداثِ التي جرت في مباراة ناديي الشرطة وأربيل المقامة بتاريخ 24-10-2025 لحسابِ الجولةِ الخامسة لدوري نجوم العراق، وانتهت بفوز أربيل (1-0).

وأضاف أن اللجنةُ اطلعت على الأمرِ الإداريّ ذي الرقم 118067 والمؤرخ 3-11-2025، والمتضمن حصول الموافقة على تشكيلِ لجنةٍ تحقيقيةٍ بخُصوصِ الأحداث التي جرت في تلك المباراة، ولاعترض عضو في المكتب التنفيذيّ على قرار تشكيل اللجنة، باعتبار أن الموضوعَ من اختصاص لجنةِ الانضباط، وكان ذلك بتاريخ 26-11-2025، وعلى إثر ذلك تمت إحالةُ الموضوع إلى لجنتنا للنظر فيها بحسب الاختصاص.

وبين أن اللجنةُ اطلعت على الفيديوهات المتعلقةِ بأحداثِ المباراة، فوجدت هناك مخالفاتٍ كثيرةً ارتكبها جمهور نادي أربيل، وقيامهم برفع لافتاتٍ لسياسيين في ملعبِ المباراة، وهذا الأمرُ يعد سابقةً خطيرةً في ملاعبنا، وتحرمه اللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد العراقيّ والاتحادِ الدوليّ لكرة القدم.

وقررت اللجنة بحسب البيان معاقبةَ نادي أربيل الرياضيّ بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 25 مليون دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (49-2-أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم الحالي وحرمانَ جمهور نادي أربيل من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة) (مباراة واحدة) استنادًا لأحكامِ المادة (49-2)، حيث صدر القرارُ باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف.