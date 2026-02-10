الانضباط تعد نادي القاسم خاسراً أمام النجف ضمن دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اعتبار نادي القاسم، خاسراً أمام فريق النجف بنتيجة 3 - 0، بسبب التلاعب بقائمة اللاعبين الأساسيين قبل مباراتهم في دوري نجوم العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت للنظرِ في شكوى نادي النجف الرياضيّ بالعدد 87 المؤرخ 5-2-2026 ضد نادي القاسم ضمن دوري نجوم العراق لمباراتهم التي جرت بتاريخ 5-2-2026 على أديم ملعبِ النجف الدوليّ، وانتهت بالتعادل الإيجابيّ (1-1).

وبينت أن نادي النجف ذكر في شكواه أن قائمة بداية المباراة خلت من وجود اللاعب رقم 38 (فراس زامل)، وكان اللاعب رقم 75 (أحمد ناجي عطية) موجوداً ضمن قائمة الأساسيين، وفي الساعة 12:47، أي بعد تجاوز الوقت المسموح، تم تثبيت قائمة جديدة لبداية المباراة، وتمت إضافة اللاعب رقم 38 الى قائمة بداية المباراة، وتم نقل اللاعب رقم 75 الى قائمة البدلاء بدلاً من حذفه خارج القائمة، عليه يعد نادي القاسم قد وقعَ في مخالفةٍ للوائح المسابقات وتعليمات الاتحاد.

واطلعت اللجنةُ على استمارةِ المباراة، وتبين أن اللاعبَ (أحمد ناجي عطية) رقم 75 موجودٌ ضمن قائمةِ اللاعبين الأساسيين، وكانت هذه القائمةُ في الساعةِ 13:29.

كما اطلعت اللجنةُ على القائمةِ الجديدة، وتبينَ وجود اسم اللاعب (احمد ناجي عطية) رقم 75 في قائمة الاحتياط، وكان ذلك في الساعة 13:47، أي في الوقت الحرج 90 دقيقة التي قبل المباراة، فكان على نادي القاسم إخراج اللاعب (أحمد ناجي عطية) خارج التشكيلة، وجلوسه في المدرجاتِ استناداً لأحكام المادة (7-3-5) من لائحة المسابقاتِ للموسم الحالي.

وقررت اللجنة، عدَّ نادي القاسم خاسرًا (0-3) أمام نادي النجف الرياضي استناداً لأحكام المواد (7-3-5) من لائحةِ المسابقات، حيث صدر القرارُ باتفاقِ الآراء قابلاً للاستئناف.