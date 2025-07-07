الانضباط تعد نادي الفهد خاسراً أمام الاتصالات ضمن الدوري الممتاز

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن قرار من لجنة الانضباط قد عدّ فيه نادي الفهد خاسراً بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء أمام نادي الاتصالات في الدوري العراقي الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت اليوم، لمناقشةِ اعتراضِ نادي الاتصالات الرياضيّ بالعدد (7-233) المؤرخ (5-7-2025) ضد نادي الفهد الرياضيّ ضمن مبارياتِ الدوري المُمتاز والتي جرت يوم الخميس 3 تموز/يوليو الحالي، على أديم ملعبِ نادي الفهد حول إشراك اللاعب (زيد جبار هادي) الذي يحملُ الرقمَ (22)، وبحسب ادّعائهم بأن عقدَ اللاعب قد انتهى بتاريخ (30-6-2025) من دون تجديده".

ولفت إلى أنه "تمت مخاطبةُ قسم التسجيل والانتقالات لتَزويدِ اللجنةِ بنسخةٍ من عقدِ اللاعب والمُسجل في النظامِ، وفعلاً تمَّ تزويدنا بالعقد، وتبينَ أن عقدَ اللاعب (زيد جبار هادي) يبدأ بتاريخ (1-9-2024) وينتهي بتاريخ (31-5-2025)، وحيث أن تاريخَ مشاركة اللاعب (3-7-2025)، وهذا التاريخُ خارج نطاق فترة العقد، عليه فقد ثبتت مخالفةُ اللاعب والنادي للوائحِ وتعليماتِ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم".

وبين أن "اللجنة قررت عدَّ نادي الفهد الرياضي خاسرًا (0-3) في مباراته أمام نادي الاتصالات استنادًا لأحكامِ المادتين (56-2) و (88) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم (2024-2025)"، مشيراً إلى أن "القرارُ صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف".