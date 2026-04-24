‏الانضباط تعد أربيل خاسراً أمام القوة الجوية في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

‏قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اعتبار نادي اربيل خاسراً بنتيجة 3 - 0 أمام القوة الجوية في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس الخميس، وذلك بسبب مخالفة أربيل لقوانين كرة القدم.

وجاء في بيان للجنة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة اجتمعت للنظر في الشكوى المقدمة من قبل نادي القوة الجوية بخصوص مشاركة لاعب نادي أربيل أحمد زيرو، في المباراة التي جمعت الفريق ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم لحساب الجولة الثلاثين بتاريخ 23 نيسان/أبريل الجاري، وذلك لارتكاب نادي أربيل مخالفة قانونية بإشراك لاعب موقوف".

وأضاف البيان أن "اللجنة اطلعت على تقرير حكم المباراة وكشف الانذارات الرسمية تبين قيام نادي أربيل باشراك اللاعب أحمد زيرو كلاعب أساسي في المباراة رغم تراكم خمس بطاقات صفراء بحقه في الجولات السابقة وهو ما يستوجب إيقافه لمباراة واحدة تلقائيا وفقاً للوائح الانضباط المعمول بها".

‏وتابع البيان: "بذلك يكون نادي أربيل قد خالف المادة الخاصة بنظام المسابقات التي تنص على عدم جواز إشراك أي لاعب صدر بحقه قرار ايقاف أو تراكمات عليه البطاقات الملونة، وفي حالة المخالفة يعد الفريق خاسراً بنتيجة 0-3، لصالح الفريق الخصم، عليه فقد كان على إدارة نادي أربيل ومشرف الفريق مراجعة سجل العقوبات قبل تثبيت قائمة المباراة النهائية".

وكانت نتيجة المباراة التي جرت أمس الخميس في ملعب المدينة ببغداد ضمن الجولة 30 من دوري النجوم لكرة القدم، انتهت بالتعادل الإيجابي بين القوة الجوية وأربيل بهدف واحد لكل منهما.