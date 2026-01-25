الانضباط تعاقب أندية دهوك والكاظمية ورديف الميناء

شفق نيوز – بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تغريم نادي دهوك 15 مليون دينار عراقي، بعد تعديل قرار سابق، في حين فرضت عقوبات انضباطية على فريقيّ الكاظمية ورديف الميناء.

وذكرت اللجنة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أنها "اجتمعت للنظر في طلب نادي دهوك الرياضي بإعادة النظر بالقرار المرقم 25 المؤرخ 18-1-2026، وخاطبت اللجنة مشرف المباراة، وطلبت منه إرسال تقرير مفصل عن أحداث المباراة، ومن خلال الاطلاع على التقرير فقد تبين للجنة أن أغلب ما تم ذكره في تقرير المُنسق الأمني غير حقيقي، ومبالغ فيه".

وأشارت إلى أنها "استعلمت عن وضع المنسق الأمني، وتبين أنه من محافظة أربيل، وهذا الأمر يعد مخالفة واضحة للوائح الاتحاد، باعتبار أن أحد طرفي المباراة من محافظة المنسق الأمني نفسها، وقد لاحظت اللجنة وجود المحاباة في تقرير المنسق الأمني، إذ أن جميع المخالفات التي ذكرها تخص نادي دهوك، ولم يذكر أية مخالفات لجماهير وإدارة نادي أربيل. وعليه قررت اللجنة شمول الطلب في أعلاه بأحكام المادة (153) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي".

وأوضحت اللجنة أنه "لما تقدّم يكون قرارنا المرقم (25) المؤرخ 18-1-2026 بعد التعديل، معاقبة نادي دهوك بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (49-2-أ-ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026".

كما أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد عقوبات على فريق الكاظمية الناشط في الدوري الممتاز، ورديف فريق الميناء.

ففي القرار الأول، اعتبرت لجنة الانضباط نادي الكاظمية خاسراً بنتيجة (0-3) أمام نادي المصافي، مع فرض غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، إضافة إلى حرمان اللاعب رضا عدنان محسن لمباراة واحدة.

أما القرار الثاني فتضمن معاقبة مساعد مدرب رديف الميناء علي جاسم سلمان السويعدي بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، على خلفية تجاوزه اللفظي على الطاقم التحكيمي خلال مباراة فريقه مع رديف أمانة بغداد.