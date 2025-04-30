الانضباط تعاقب نادي أربيل بالحرمان مباراتين وغرامة مالية

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، معاقبة نادي أربيل بغرامة مالية وحرمان جماهيره من حضور مباراتين مقبلتين، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق مع الشرطة في الجولة 30 من دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة الأحداث التي جرت في مباراة ناديي الشرطة وأربيل ضمن دوري نجوم العراق بتاريخ 28/4/2025 لحساب الجولة 30، إذ ذكر مراقب المباراة في تقريره أنه في الدقيقة 67 من زمن المباراة، وبعد احتساب حكم المباراة ركلةَ جزاء لصالح نادي الشرطة، وبعد تنفيذها قام حكم المباراة بإعادة تنفيذ الركلة والتي سجلَ منها نادي الشرطة الهدف الثاني.

وأشار إلى قيام لاعب نادي أربيل "شيركو كريم" بالاعتراض على حكم المباراة، وتم إنذاره بالكارت الأصفر، مما أدى إلى هيجان الجمهور، وبعد ذلك تم اقتحام أرضية الملعب من قبل الجمهور، وقاموا بكسر السياج الموجود خلف المرمى الذي أمام المقصورة، وكان عددهم من 50 إلى 70 متفرجاً، وبعد ذلك تم إخراجهم من قبل الجهات الأمنية، وبلغت مدة التوقف 11 دقيقة.

وأضاف أنه في نهاية المباراة وأثناء خروج الطاقم التحكيمي الى غرفة الملابس، قام جمهور نادي أربيل برميهم بقناني الماء.

وقررت اللجنة معاقبة جماهير نادي أربيل بالحرمان من الدخول إلى الملعب "الأرض المفترضة" لمباراتين، وفرض غرامة مالية على النادي قدرها عشرة ملايين دينار عراقي.