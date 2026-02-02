الانضباط تعاقب نادي النجف بسبب إساءات للحكام

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عقوبات بحق إداريين في نادي النجف الرياضي على خلفية إساءات وجهت لحكام مباراة فريقهم الكروي أمام الشرطة في دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت أحداث مباراة الشرطة والنجف ضمن دوري نجوم العراق، التي جرت بتاريخ 31-1-2026 وانتهت بفوز الشرطة (2-1)، وبعد الاطلاع على تقريري الحكم والمراقب، وما رافق المباراة من فوضى واعتراضات غير صحيحة أثارت الجمهور، خاصة بعد تسجيل الهدف الثاني للشرطة، ودخول بعض أعضاء نادي النجف إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم، إضافة إلى تصريحات غير لائقة صدرت من إداريين ومدربين، تم إصدار العقوبات.

وبينت أنها نظرت في شكوى حكم المباراة واثق محمد بشأن تعرضه للسب والشتم والتصريحات المسيئة بحقه، إلى جانب اتصالات غير مبررة قبل المباراة، واطلعت على مقاطع فيديو لتصريحات بعض مسؤولي نادي النجف.

وقررت اللجنة معاقبة نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف عباس مهدي بالحرمان من مرافقة الفريق لمدة شهرين، مع غرامة 5 ملايين دينار.

ومعاقبة المدرب المساعد سامر سعيد بالحرمان لمدة شهر واحد، مع غرامة 5 ملايين دينار.

ومعاقبة عضو الهيئة المؤقتة كرار جاسم بالحرمان لمدة شهر واحد، مع غرامة 5 ملايين دينار.