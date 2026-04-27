الانضباط تعاقب مدرب وحارس مرمى الطلبة بالحرمان والغرامة

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة مدرب نادي الطلبة علي منصورين، وحارس مرمى الفريق فهد طالب، بالحرمان لكليهما من مباراة واحدة وغرامة مالية.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز إنها اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي زاخو والطلبة في دوري نجوم العراق التي أقيمت على أديم ملعب زاخو، إذ جاء فيه "في الدقيقة 58، وبعد تسجيل الهدف الأول لنادي زاخو، قام حارس مرمى نادي الطلبة فهد طالب بالرقم 98، بركل الكرة نحو جمهور نادي زاخو بقوةٍ، معبراً عن شدة اعتراضه على قرار الحكم، وقام بتحريض فريقه بالانسحاب من المباراة".

وأضافت اللجنة: "كذلك قام مدرب نادي الطلبة علي منصوريان بتحريض الفريق على الانسحاب، وعدم إكمال المباراة، وبقيت المباراة متوقفةً لمدة 10 دقائق، لأن فريق الطلبة رفض اللعب".

وقررت اللجنة معاقبة المدرب علي منصوريان بالحرمان من مرافقة فريقه ودخول الملعب لمباراة واحدة، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار عراقيّ، ومعاقبة حارس المرمى أيضاً بالحرمان من اللعب ودخول الملعب لمباراة واحدة، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها مليوني دينار، مبينة أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".