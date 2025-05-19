الانضباط تعاقب مدرب نادي دهوك الرياضي بالحرمان والغرامة

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط، التابعة للاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة مدرب نادي دهوك بالحرمان والغرامة، وذلك على خلفية اعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة الفريق أمام الطلبة، بطريقة مستهجنة ورفض الخروج من الملعب.

جاء ذلك، بعد مناقشة تقرير أحداث مباراة ناديي دهوك والطلبة التي جرت على أديم ملعبِ دهوك يوم 14-5-2025، وانتهت بفوز صاحب الأرض نادي دهوك (1-0) لحساب الجولة (33) ضمن دوري نجوم العراق .

وبعد اطلاع اللجنةِ على تقريري مشرف وحكم الساحة، وكذلك مقاطع الفيديو التي وصلت إلى اللجنة والتي يظهر فيها مدربُ نادي دهوك مسعود ميرال وهو يعترضُ على قرار حكم الساحة بطريقةٍ مستهجنةٍ مما حدا بحكم المباراة لإشهار البطاقةِ الحمراء بوجهه، وطالبه بالخروج من الملعب، إلا أنه رفضَ رغم تدخل أمن الملاعب والملاك التدريبيّ، واستمر بالتجاوزِ والتمادي بألفاظٍ نابيةٍ وبعيدةٍ عن الروح الرياضيّة، وبعدها بصق مرات عدة على حكم المباراة، وعند خروجه قام بركل المنصةِ المخصصة لشاشة ومراجعة تقنية الفار، وكذلك قيام المنسق (سكفان محمد أمين) بالتهجم وتهديد المشرف بمنعه من دخول محافظة دهوك.

وبحسب تقرير لجنة الإنضباط، فإن هذه الأفعال تتنافى مع الأخلاقِ الرياضية، وتعطي رسالةً سلبيةً إلى الاتحادين الآسيويّ والدوليّ، لاسيما أن العراق في خضمِ التصفياتِ النهائية لكأس العالم.

ولما تقدم، قررت اللجنة معاقبةَ (مسعود ميرال) مدرب نادي دهوك بالحرمان (6) أشهر من التدريب ومرافقة الفريق، ومنعه من دخول الملاعب وعدم ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم، مع غرامة مالية قدرها (25,000,000) مليون دينار استنادًا لأحكام المادة (47-2-ج)، وبدلالةِ المادة (20) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.

كما قررت معاقبةَ (سكفان محمد أمين) المنسق الأمنيّ بعدم تكليفه بأي واجب يخص كرة القدم لنهاية الموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها (3,000,000) ملايين دينار عراقيّ، استنادًا لأحكام المادة (47-2-ت) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.