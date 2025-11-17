الانضباط تعاقب مدرب نادي الرمادي بغرامة مالية

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة مدرب نادي الرمادي الرياضي، بغرامة مالية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اطلعت على الفيديو المنسوب إلى الكابتن جمعة جديع عواد، مدرب نادي الرمادي، وبعد الاطلاع على الفيديو تم استدعاؤه لتدوينِ أقواله فحضر أمام اللجنة، وأفاد (إني كنت في حالة عصبية، ولم أقصد الإساءة إلى الاتحاد، أو أي لجنة من لجانه)".

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت معاقبة عواد، بغرامة مالية قدرها (2,000,000) دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026"، مبينة أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".