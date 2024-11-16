الانضباط تعاقب مدربي نفط البصرة والموارد المائية لكرة الصالات

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم السبت، حرمان مدربي النفط والموارد المائية لكرة الصالات، من مرافقة الفريق لمباراتين، كخطوة عقابية.

جاء ذلك، عقب اجتماع اللجنة في مقرِ الاتحاد، لمناقشةِ تقرير مشرف مباراة فريقي الموارد المائية ونفط البصرة ضمن دوري المُحترفين لكرة قدم الصالات والتي أقيمت على قاعةِ نادي التضامن ملعب نادي الموارد المائية في محافظة النجف.

وأشار مشرفُ المباراة في تقريره إلى أنه تم طردُ مدرب نفط البصرة (عباس فاضل) بسبب تركه المنطقة الفنيّة والاحتجاج على قراراتِ الحكام وعدم سيطرته على المنطقة الفنية لفريقه، إذ تم إسقاطُ ماء على ميدان اللعب وإيقاف المباراة لما يقارب 10 دقائق، وبالرغم من طرده وجلوسه على المدرجاتِ لكنه قام بالتهجم على الحكام بألفاظٍ بذيئةٍ وايحاءاتِ تهديد، ما جعل الحكم يقرر استبعاده خارج قاعة الملعب.

ولفت مشرف المباراة، إلى أن مدربُ فريق الموارد المائية (أبو الفضل العباس) دخل إلى ميدانِ اللعب وهو مستبعد بقرار انضباطي لتراكم البطاقات، وقام بالتهجُّمِ على الحكام، لذا تم استبعاده من قبل أمن الملاعب.