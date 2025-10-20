"الانضباط" تعاقب مدربي الكاظمية والاتصالات لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة مدرب نادي الكاظمية محمد أمين محمود، ومدرب نادي الاتصالات علي وهيب، بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، وتغريمهما مبلغ مليون دينار عراقي لكل منهما.

وجاء في بيان اللجنة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العقوبة جاءت استناداً إلى المادة 47/2/أ من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، مع تمديد الإيقاف لحين تسديد الغرامة وفق المادة 18/5 من اللائحة".

وأضافت "وجاءت العقوبة بعد ثبوت قيام المدربين بسلوك غير رياضي خلال مباريات فريقيهما أمام الفهد ومصافي الجنوب ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، حيث تضمن التقرير تجاوزات لفظية ومحاولة الاعتداء على الحكام، ما أدى إلى طردهما بالبطاقة الحمراء".