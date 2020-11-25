الانضباط تضاعف عقوبة "العنكوشي" بـ10 ملايين دينار

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، معاقبةَ رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي،بمضاعفة العقوبة السابقة بمبلغ 10 ملايين دينار.

وأكدتْ لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المومأ إليه قامَ بالتصريح في القنوات الفضائية، والتطاول والانتقاص من أعضاءاللجنة بسبب عقوبتهِ السابقة، حيث إن هذه الألفاظ والعبارات لا تنطلي على أحدٍ، ولا تقبل غير معنى التجريح والتقليل من شأن أعضاءاللجنة".

وأضافتْ، "اتخذتْ اللجنة قرارها بعد الاجتماع، الذي انعقدَ اليوم، بحضور رئيسها، علي والي، وبقية الأعضاء، بمضاعفة العقوبة السابقةبمبلغ 10 ملايين دينار استنادًا لأحكام المادة 1/68، وبدلالة المادة 1/51 قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام، علىأن يسدد مبلغ العقوبة خلال مدة 15 يوماً، وتنبيه المومأ إليه بعدم تكرار ذلك".

يشارُ إلى أن لجنة الانضباط كانت قد وجهتْ عقوبة مالية لرئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، مقدارها 5 ملايين ديناراستنادًا لأحكام المادة 1/68 بدلالة المادة 1/51، وفي حالة تكرارِ المخالفة يضاعفُ المبلغ مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسمٍ كامل.