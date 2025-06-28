الانضباط تصدر 9 عقوبات ضد نادي دهوك

شفق نيوز - بغداد

أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم السبت، عدداً من العقوبات ضد نادي دهوك الرياضي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشةِ تقارير الحكم والمشرف والمنسق الأمنيّ لمباراةِ ناديي أربيل ودهوك (المؤجلة) ضمن دوري نجوم العراق والتي أقيمت على أديم ملعبِ (فرانسكو حريري) بتاريخ 25-6-2025، وانتهت بفوزِ نادي أربيل (2-1).

قبل انتهاء المباراة، وفي بداية الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء، وقبل تنفيذ الركلة لنادي أربيل بعد تأكيدها من غرفة (var)، قام مشرف فريق نادي دهوك (جاسم محمد حاجي) بالدخول الى الملعب، وشتم الحكم بكلام نابٍ، وحاول التهجم على الحكم، وأشهر بحقه الحكم البطاقة الحمراء، وبعد ذلك قامت جماهير نادي دهوك بقلع مقاعد جلوس الجماهير، ورميها داخل الملعب على رجال أمن الملاعب، ورمي قناني الماء والدخانية، والتجاوز بالكلام والتصادم مع رجال الأمن.

وعند انتهاء المباراة، قام بعض لاعبي نادي دهوك بالمشاجرة مع القوات الأمنية نتيجة منعهم من الوصول إلى حكم المباراة، وهم كل من (لوكاس نوري) و(موسيس لوكاس) و(مارلون) ).

كما اطلعت اللجنةُ على مقاطع الفيديو الخاصة بالمباراة، والأحداث التي جرت داخل الملعب، ومن قبل الجماهير، كما جلبت استمارة المباراة.

ولكل ما تقدم، تبينّ للجنة أن نادي دهوك خالفَ اللوائحَ، بسبب شغبِ جماهيره، وتجاوز مدير الفريق نتيجة دخوله أرض الملعب وتجاوزه على حكم المباراة، وسلوك بعض اللاعبين غير الرياضيّ، والاعتداء على القوات الأمنيّة وحكم المباراة، وإيحاء البعض الآخر بحركاتٍ تحريضيةٍ لجماهيرهم الرياضيّة نتيجة تشكيكهم بقراراتِ الحكم، والاعتراض عليه بشكلٍ مبالغٍ فيه، مع العلمِ أن نادي دهوك وجمهوره قد تكررت حالاتُ إساءتهم داخل الملعبِ، مما يضعهم تحتَ طائلةِ المادة (37) من لائحةِ الانضباط.

وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة:

1. حرمانَ جماهير نادي دهوك من دخول أرض الملعب (مباراة واحدة) استنادًا لأحكام المادة (49-2-ب) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.

2. فرضَ غرامة مالية على نادي دهوك قدرها (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (49-1-2-أ) من اللائحةِ المذكورة آنفًا.

3. حرمانَ السيد (جاسم محمد حاجي) مشرف فريق نادي دهوك من مرافقةِ فريقه (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (47-2-ب) من اللائحةِ المذكورة آنفًا.

4. فيما يخصُّ لاعبَ نادي دهوك (هارون أحمد زبير)، فالاكتفاء بالعقوبةِ الفنيّة.

5. حرمانَ لاعب نادي دهوك (لوكاس نوري) من اللعبِ (مباراتين)، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (47-2) من اللائحة المذكورة آنفًا.

6. حرمانَ لاعب نادي دهوك (موسيس لوكاس) من اللعب (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (47-2-ت) من اللائحة المذكورة آنفًا.

7. حرمانَ لاعب نادي دهوك (مارلون دوس سانتوس) من اللعب (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (47-2-ت) من اللائحة المذكورة آنفًا.

8. تنفذ العقوباتُ في أعلاه بعد تنفيذِ العقوبةِ الفنيّة.

9. تشكيلَ لجنةٍ مشتركةٍ من ناديي أربيل ودهوك، لحصرِ وتقييمِ الأضرار التي تسببَ بها جمهوُر نادي دهوك، ويتحملُ نادي دهوك تلك الأضرار، على أن ترسلَ نتائجُ اللجنة المذكورة إلى لجنةِ الانضباطِ خلال مدة أقصاها (15) يوماً بعد اكتسابِ القرار الدرجةَ القطعية.