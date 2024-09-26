الانضباط تصدر قرارين بعد واقعة شهدتها مباراة بكرة الصالات النسوية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، قرارين يدينان فريق نفط ميسان لكرة الصالات النسوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته للجنةُ في مقرِّ الاتحاد، لمناقشةِ تقريري مشرف وحكام مباراة فريقي نفط ميسان والتون كوبري ضمن دوري أنديةِ العراق للسيداتِ لكُرةِ الصالات النسويّ والتي جرت بتاريخ (26/9/2024) على ملعبِ نادي الجيش.

وبعد الاطلاعِ على التقريرين، تبينَ للجنةِ الآتي (بعد انتهاءِ المباراة، وعند حُضورِ لاعبات التون كوبري للسلامِ على لاعباتِ نفط ميسان أمام مصطبةِ الاحتياط، عندها قام مدربُ نادي نفط ميسان (مزن محمد) بالتلفظِ بألفاظٍ لا أخلاقية وغير لائقةٍ على لاعباتِ التون كوبري، ما أدّى إلى هجومِ اللاعبة (شيلان عبدالله) من فريق نفط ميسان بمشادةٍ كلاميةٍ مع اللاعبة (فائزة جلال) من فريق التون كوبري، وبعد ذلك، أشهر حكمُ المباراة الكارتَ الأحمر لكلٍ من مدرب الفريق ولاعبة نفط ميسان)، كون فعل المدرب يعدُّ مخالفةً كبيرةً لتعليماتِ الاتحاد والخلق الرياضيّ الذي يجب أن يتحلى به.

وقررت اللجنة، معاقبة (مزن محمد) مدرب نادي نفط ميسان بالحرمان (ثلاث مباريات) من مرافقةِ الفريق، على أن تنفذَ بعد العقوبة الفنيّة استناداً لأحكام المادة 7/7/ثانيا/2/ب/1/أ من لائحةِ دوري كرة الصالات العراقيّ.

كما قررت لجنة الانضباط، الاكتفاء بعقوبةِ الطرد للاعبة (شيلان عبدالله)، وفي حالةِ التكرار سوف تكون هناك عقوبةٌ أشد.