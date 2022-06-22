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الانضباط تصدر عقوبات على ناديي القوة الجوية والزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-22T09:03:13+0000
الانضباط تصدر عقوبات على ناديي القوة الجوية والزوراء

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم، عدة عقوبات على خلفيات أعمال شغب رافقت مباراة القوة الجويّة والزوراء ضمن بطولةِ الكأس.

وذكرت اللجنة أنه لدى الاطلاعِ على جميع الأدلةِ والأولياتِ والفيديوهات المُقدمة للجنةِ الانضباط، قررت ما يلي:

۱ – مُعاقبة جماهير نادي القوة الجويّة بالحرمانِ من دخول الملعب لخمس مبارياتٍ وفق المادة (67) انضباط ابتداءً من تاريخِ صدور القرار، على أن تستكمل العقوبةُ في الموسم المقبل.

٢- مُعاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ( عشرة ملايين دينار ) عن الأضرارِ التي لحقت بالملعبِ وفق المادة ( 4/67) انضباط.

3 – مُعاقبة جماهير نادي الزوراء بالحرمانِ من دخولِ الملعبِ لمباراتين استناداً لأحكام المادة (67) انضباط في مبارياتِ الدوري.

4 – مُعاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي القوة الجويّة ( ضياء سمير ) بالحرمانِ من دخولِ الملعب لمدة ( 6 أشهر ) وفق أحكامِ المادة (68) انضباط، وذلك لسوءِ استخدامه الحرية الشخصيّة في وسائل الإعلام، وفي حالةِ تكرارها ستكون العقوبةُ أشد.

5 - مُعاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء ( أمير المالكي ) بالحرمانِ من دخول الملعبِ ست مبارياتٍ، وذلك لإثارةِ الجمهور في الملعبِ استناداً للمادة ( 58 ) انضباط، وفي حالةِ تكرارها ستكون العقوبةُ أشد.

6– مفاتحة مديريّة حماية المنشآت والشخصيات من قبل الأمانةِ العامّة للاتحادِ لفتح تحقيقٍ حول عدم تأديةِ القوات الأمنيّة الموجودة في الملعبِ واجباتها، ما أدى إلى تخريبِ المال العامّ، وخاصةً قوات فض الشغب التي يكون واجبها معالجةَ أعمال الشغب التي تحصلُ في المدرجاتِ ومعالجة أعمال الشغب التي تطول ممتلكاتَ ومحتويات الملعب.

7– يتحمل نادي القوة الجويّة قيمةَ الأضرار التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ، وحسب قرار اللجنة التحقيقيّة المُشكلة في وزارةِ الشباب والرياضة.

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