الانضباط تصدر عقوبات بحق نادي وجماهير كربلاء بشأن حادثة الحكم "حسين فلاح"

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عقوبات بحق نادي كربلاء وجماهيره على خلفية إصابة الحكم "حسين فلاح" بجروح خطيرة نُقل على إثرها للمستشفى، وذلك بعد مضي 50 يوماً على الحادثة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "عدَّ نادي كربلاء خاسراً بنتيجة 3-0 في مباراته أمام نادي دهوك استناداً لأحكام المادة 4-49 وبدلالةِ المادة 1-29 من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025".

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي كربلاء قدرها 25 مليون دينار استناداً لأحكام المادة (2/1/49/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024/ 2025.

وكذلك حرمان جماهير نادي كربلاء من الدخول إلى أرضهم المفترضة إلى نهاية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق استناداً لأحكام المادة (2/49/ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي.

يشار إلى أن مباراة فريقي كربلاء ودهوك جرت مساء يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، على ملعب كربلاء ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وانتهت بفوز دهوك بنتيجة 2-1.

وتعرض حكم اللقاء المساعد "حسين فلاح" لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن تلقى حجراً من المدرجات في الدقيقة 90+5 مما أدى إلى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى إثرها أنهى حكم اللقاء محمد سلمان المباراة قبل انتهاء الوقت الإضافي.

وعقب المباراة كشف مصدر رياضي لوكالة شفق نيوز، أن "الشخص الذي أصاب الحكم الدولي حسين فلاح بحجر في رأسه ونتج عن ذلك إصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك، يدعى (جعفر كريم)".

وبين أن "المتهم يحمل باجاً إعلامياً وكان ضمن الوفد الصحفي الذي شارك في بطولة كأس آسيا الأخيرة بقطر وهو ممن تسببوا بالفوضى أثناء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس العام الماضي".

بدورها أعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باسمها واسم جماهيرها الوفية وباسم رياضيي محافظة كربلاء عن استنكارها الشديد واستهجانها الكبير للاعتداء الآثم الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح.

واعتبرت أن هذا "التصرف المشين لا يمت بأي صلة لجمهور نادي كربلاء ورياضيي كربلاء، حيث ان لجمهور نادي كربلاء مكانته بين جماهير الأندية العراقية لما يتحلى به من مواصفات التشجيع الجميل".

وطالبت الهيئة الإدارية بإنزال أقصى العقوبات بحق الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح.

وأعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربة بحجر كبير في الرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.