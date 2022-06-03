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الانضباط تصدر حزمة قرارات صارمة بحق فريق شباب نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-03T20:57:23+0000
الانضباط تصدر حزمة قرارات صارمة بحق فريق شباب نفط البصرة

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط، يوم الجمعة، لمناقشةِ تقرير مُشرف مباراةِ شباب نادي الميناء وشباب نادي نفط البصرة ضمن دوري الشبابِ المُمتاز المُقام حالياً في محافظةِ كربلاء، فيما أصدرت حزمة من القرارات الصارمة بحق نادي شباب نفط البصرة.

ولدى اطلاعِ اللجنة على تفاصيل التقرير أعلاه لاحظت وجودَ تجاوزٍ من قبل إداري فريقِ نفط البصرة (حسن كاظم)، وكذلك مشرف الفريق (وسام مالك)، إضافة إلى مديرِ الفريق (منتصر حمدان) على طاقمِ التحكيم ومشرفِ المباراة، وكذلك على اتحادِ كرة القدم بألفاظٍ وكلامٍ خارجٍ عن الخلق والروحِ الرياضيّة.

وقررت اللجنة ما يلي، "حرمان إداري فريق شباب نادي نفط البصرة (حسن كاظم)، ومشرف الفريق (وسام مالك)، ومدير الفريق (منتصر حمدان) من مرافقةِ الفريق لثلاث مبارياتٍ واستناداً لأحكام المادة 52/انضباط، وفرض غرامةٍ ماليةٍ على فريق نادي نفط البصرة مقدارها (2000000) مليونا دينارٍ عراقي واستناداً لأحكامِ المادة 52/انضباط، وستتم مضاعفةُ العقوبة والغرامة في حالةِ تكرار المُخالفة.

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