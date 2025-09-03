الانضباط تصدر ثلاثة قرارات ضد نادي الحشد لانسحابه من دوري الصالات

شفق نيوز - بغداد

اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في مقر الاتحاد، لمناقشةِ كتاب انسحابِ نادي الحشد الشعبي الرياضي بالعدد (25/365) المؤرخ (30-6-2025) لكرة قدم الصالات للدوري الممتاز من المسابقة لهذا الموسم 2025-2026 بسبب الضائقة المالية.

ولما تقدم قررت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الآتي:

1. حرمان نادي الحشد الشعبي من المشاركة في البطولات المتبقية استنادًا لأحكام المادة (154-رابعا-1-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.

2. معاقبة نادي الحشد الشعبي بغرامة مالية قدرها (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (154-رابعا-1-ب) من اللائحة آنفة الذكر.

3. هبوط نادي الحشد الشعبي إلى درجة أدنى استنادًا لأحكام المادة (154-رابعا-1-ج) من اللائحة آنفة الذكر.

وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف، وفقا للبيان.