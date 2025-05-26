الانضباط ترد شكوى نادي النجف وتقرر خسارة نفط البصرة أمام دهوك

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، رد شكوى نادي النجف الرياضي ضد نادي نفط البصرة بشأن إشراك اللاعب حبيب عمر فوفانا، فيما قررت اعتبار نفط البصرة خاسراً إدارياً في مباراته أمام دهوك ضمن الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نادي النجف قدّم شكوى بتاريخ 12 أيار 2025، طعن فيها بمشاركة اللاعب فوفانا الذي كان قد تلقى ست بطاقات صفراء خلال الموسم، ما يستوجب إيقافه عن اللعب في الجولة 31، إلا أنه شارك في مباراة فريقه ضد دهوك، ثم تابع اللعب أمام الحدود والنجف".

وأضاف البيان: "بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات والمواد (5-3-9)، (5-3-10)، و(17-5)، والتواصل مع دائرة الحكام، أكدت اللجنة أن اللاعب كان غير مؤهل للعب أمام دهوك فقط، وأن مشاركته في المباريات اللاحقة قانونية".

وقررت اللجنة، اعتبار نادي نفط البصرة خاسراً بثلاثة أهداف دون رد أمام دهوك، وتغريمه 5 ملايين دينار عراقي، استناداً للمادة (2-56) من لائحة الانضباط والأخلاق، فضلاً عن تصفير إنذارات اللاعب فوفانا بعد مباراة دهوك، واعتباره مؤهلاً للمشاركة في المباريات التالية.

وأشارت اللجنة، إلى "رد شكوى نادي النجف، والتأكيد على قانونية مشاركة اللاعب في تلك المباراة"، مؤكدة أن "القرار صدر بالإجماع، وهو قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية".