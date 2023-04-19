الانضباط تدرس تخفيف عقوبة حمادي أحمد وإبراهيم بايش

شفق نيوز/ تدرس لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تخفيف العقوبة المفروضة على لاعبيّ فريق نادي القوة الجوية، حمادي أحمد، وإبراهيم بايش.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين حمادي أحمد، وإبراهيم بايش، حضرا اليوم إلى مقر الاتحاد للاستماع لهما بعد العقوبة التي صدرت بحقهما من لجنة الانضباط".

وبين أن "لجنة الانضباط ورئيس ونائب الاتحاد استمعوا لأقوال حمادي أحمد وإبراهيم بايش ومن المؤمل أن يتم اتخاذ قرار يخفف العقوبة عنهما في حال تمت القناعة بمبرراتهما والاعتذار لما بدر منهما بحق الحكم الدولي مهند قاسم وربما يتم دراسة تخفف العقوبة عنهما".

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراً بمعاقبة حمادي أحمد وإبراهيم بايش بالإيقاف لمدة عامين على خلفية تهجمهما على حكم مباراة فريق القوة الجوية مع الكهرباء.

بدورها طلبت إدارة نادي القوة الجوية من لجنة الانضباط تخفيف العقوبة أو استبدالها بغرامات مالية.

وكان الحكم الدولي مهند قاسم قد رفع دعوى لدى محكمة بغداد الجديدة بشكل رسمي، ضد عضو إدارة نادي القوة الجوية وكابتن الفريق الكروي حمادي أحمد، وكذلك اللاعب إبراهيم بايش، للاعتداء عليه في لقاء القوة الجوية والكهرباء.