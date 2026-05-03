الانضباط تحرم جماهير نوروز من حضور مباراة واحدة

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، حرمان جماهير نادي نوروز من حضور مباراة واحدة على أرض الفريق، بسبب الأهازيج "المسيئة" التي صدرت خلال مواجهة القوة الجوية.

وذكر الاتحاد، في بيان، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة الرصد الإعلامي المرسل من الأمانة العامة بشأن ما صدر من جمهور نوروز، بعد مراجعة الفيديو الخاص بالمباراة.

وأضاف أن اللجنة قررت معاقبة جماهير النادي بالحرمان من دخول الملعب لمباراة واحدة على أرضهم المفترضة، استناداً إلى أحكام المادة (49-2-ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر باتفاق الآراء، وهو قابل للاستئناف.