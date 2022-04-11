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"الانضباط الكروية" تصدر حزمة من القرارات في مسابقاتها

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-11T14:38:20+0000
"الانضباط الكروية" تصدر حزمة من القرارات في مسابقاتها

شفق نيوز / أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، حزمةً من القرارات بما يتعلق بالأسباب الموجبة التي اتخذتها في مباريات مسابقاتها.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعد اجتماع اللجنة لمناقشةِ تصوير الفيديو الخاص بمباراةِ ناديي نفط الوسط والشرطة ضمن الدوري الممتاز للموسم الحالي، واطلاعها على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مصور نادي نفط الوسط (مرتضى الفحام) يقومُ بالاعتداء على جماهير نادي الشرطة، وإلحاقاً بقرارنا السابق في الأحداثِ التي جرت بعد المباراة ضمن الجولة (26) بعد أن تم تزويدنا بهذا المقطع، قررت اللجنة، حرمان مصور نادي نفط الوسط (مرتضى الفحام) من مرافقةِ الفريق إلى نهاية الموسم ضمن مبارياته على أرضه المُفترضة استناداً إلى المادة 52 انضباط".

وأضافت اللجنة أنها "اجتمعت اللجنةُ لمناقشة اعتراض نادي الحسين الرياضي على شباب نادي الدفاع المدني ضمن دوري الدرجةِ الأولى لفئة الشباب، واطلعت على الاعتراضِ المُقدم وتدقيق كل الأوليات والكشوفات الخاصة بالاعتراض أعلاه، وتبينَ أن لاعب شباب نادي الدفاع المدني (أحمد عادل) تم إشراكه في المباراة ولم يكن مسجلاً في كشوفاتِ الفريق"

وتابعت اللجنة أنها "قررت اعتبار نادي شباب الدفاع المدني خاسراً بنتيجة (0 ـ 3)، وحرمان لاعب نادي شباب الدفاع المدني (أحمد عادل) من اللعب خمس مباريات".

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